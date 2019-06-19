سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 19 يونيو/حزيران 2019
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خلاصات من TRT عربي: 19 يونيو/حزيران 2019
المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء ستنشر تقريرها حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي  / Reuters
19 يونيو 2019

أهم الأحداث:

الأمم المتحدة تُعلن اليوم نتائج التحقيق في مقتل خاشقجي، وأردوغان يقول إنه لا يصدّق أن وفاة مرسي كانت طبيعية.

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مقتل خاشقجي.. الإعلان عن نتائج التحقيق الأممي

أعلنت الأمم المتحدة، أن تقرير المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيُنشر اليوم الأربعاء. [الأناضول]

وأضاف بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن التقرير جاء لتقييم درجة مسؤولية الدول والأفراد عن الجريمة التي تعرّض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. [TRT عربي]

وأضاف البيان أن المفوضية سوف تقدم تقرير كالامارد إلى مجلس حقوق الإنسان، في 26 يونيو/حزيران المقبل، في إطار الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد في جنيف خلال الأسبوع المقبل. [TRT عربي]

أردوغان: لا أصدّق أن وفاة مرسي كانت طبيعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه لا يصدق أن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي كانت طبيعية. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان، عقب أدائه صلاة الغائب على مرسي في مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول، بمشاركة آلاف العرب والأتراك، أن "السيسي واصل ظلمه، ورفض أن يدفن مرسي في قريته كما كانت وصيته". [الأناضول]

واستطرد أردوغان قائلاً "مرسي ذهب إلى جوار ربّه خلال جلسة المحاكمة، فهل هذا مسار طبيعي أو أن هناك أموراً أخرى؟ هذا الأمر يطرح تساؤلات"، وتابع "هؤلاء قوم جبناء، لدرجة أنهم يخافون من جثمان مرسي". [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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