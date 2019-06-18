أعلنت الأمم المتحدة، أن تقرير المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيتم نشره يوم الأربعاء.

وأضاف بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن التقرير جاء لتقييم درجة مسؤولية الدول والأفراد عن الجريمة التي تعرّض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر البيان أن كالامارد كانت تجري تحقيقاً دولياً في مجال حقوق الإنسان وأن نتائج التقرير سوف يجري الإعلان عنها غداً الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن المفوضية سوف تقدم تقرير كالامارد إلى مجلس حقوق الإنسان، في 26 يونيو/حزيران المقبل، في إطار الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد في جنيف خلال الأسبوع المقبل.

وكانت كالامارد دعت في بيان مكتوب نشرته في 28 مارس/آذار الماضي، إلى محاكمة علنية لقتلة خاشقجي، كما أدانت المملكة العربية السعودية لافتقار تحقيقاتها المتعلقة بمقتل خاشقجي إلى الشفافية.

وفي مطلع أغسطس/آب 2016، تم تعيين كالامارد كمقرر خاص للأمم المتحدة لمتابعة عمليات الإعدام مع تفويض لدراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي. تلا ذلك اعتراف من قبل الرياض بمسؤولية قريب من المخابرات السعودية عن مقتل خاشقجي "عن طريق الخطأ".