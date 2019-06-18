سياسة
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تظاهرة في مسقط رأس محمد مرسي عقب صلاة الغائب
خرجت مظاهرة لمؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي، الثلاثاء، في مسقط رأسه بقرية العدوة بمحافظة الشرقية في مصر، عقب صلاة الغائب على روحه، حسب ما نقله تلفزيون وطن، الذي يبث من الخارج.
تظاهرة في مسقط رأس محمد مرسي عقب صلاة الغائب
دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي في أحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة / Getty Images
18 يونيو 2019

تظاهر عدد من مؤيدي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، الثلاثاء، في مسقط رأسه بقرية العدوة بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال)، عقب صلاة الغائب على روحه.

وأفاد تلفزيون وطن، الذي يبث من الخارج، بأن "مظاهرة حاشدة خرجت بعد صلاة الغائب على مرسي، من مسقط رأسه بقرية العدوة".

ونقل المصدر ذاته، صوراً لخروج العشرات من أبناء القرية، وسط حديث عن وصول قوات أمن للتعامل مع الاحتجاج النادر.

ولم يتسنَّ على الفور التأكد من صحة الصور من مصدر مستقل، وعادة ما تقول السلطات إنها تواجه أي احتجاج لم يحصل على تصريح مسبق بالتظاهر.

وتعد هذه التظاهرة أول حراك غاضب داخل مصر، في ظل صمت رسمي وإعلامي منذ وفاة مرسي، الإثنين، أثناء محاكمته جنوبي القاهرة.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، كشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، بحضور أسرته وفي ظل تواجد أمني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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