أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان الثلاثاء، أن الوزير خلوصي أقار أرسل رسالة مكتوبة ردّاً على رسالة وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، أعرب فيها الأول عن استياء تركيا من أسلوب ومواقف الولايات المتحدة التي لا تتوافق مع روح التحالف بين البلدين.

وأضاف البيان أن أقار شدّد على ضرورة مواصلة العمل لحل المشكلات العالقة واستمرار الحوار المبني على مبدأ الاحترام المتبادل والصداقة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أوضحت، في بيان الجمعة، أن شاناهان أعرب في رسالته إلى أقار عن تطلعه إلى إيجاد حل للمشكلات الحالية بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية والحفاظ على التعاون الأمني الشامل بين البلدين.

وكان شاناهان صرّح في 7 يونيو/حزيران الجاري، بأنه أبلغ أقار اتخاذ بلاده سلسلة من الخطوات في ما يتعلق بمشاركة تركيا في برنامج مقاتلات F-35، حسب ما نشرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية.

ووفق الخبر فإن شاناهان بعث برسالة إلى نظيره التركي أبلغه من خلالها قرار الولايات المتحدة اتخاذ سلسلة من الخطوات، اعتباراً من 31 يوليو/تموز المقبل، تتعلق بمشاركة تركيا في برنامج المقاتلات F-35 بما في ذلك تعليق تدريب الطيارين الأتراك.

وقررت أنقرة في 2017 شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثُّر جهودها المطوَّلة لشراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة، وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية ستشكّل خطراً على أنظمة الناتو الدفاعية، وهو ما تنفيه أنقرة.