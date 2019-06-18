سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي يعرب عن استياء بلاده من مواقف واشنطن
أصدرت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، بياناً أوضحت فيه أن الوزير خلوصي أقار بعث برسالة مكتوبة إلى وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، أعرب فيها الأول استياء تركيا من أسلوب ومواقف الولايات المتحدة التي لا تتوافق مع روح التحالف بين البلدين.
وزير الدفاع التركي يعرب عن استياء بلاده من مواقف واشنطن
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يعرب عن استياء بلاده من أسلوب ومواقف واشنطن الأخيرة / AA
18 يونيو 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان الثلاثاء، أن الوزير خلوصي أقار أرسل رسالة مكتوبة ردّاً على رسالة وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، أعرب فيها الأول عن استياء تركيا من أسلوب ومواقف الولايات المتحدة التي لا تتوافق مع روح التحالف بين البلدين.

وأضاف البيان أن أقار شدّد على ضرورة مواصلة العمل لحل المشكلات العالقة واستمرار الحوار المبني على مبدأ الاحترام المتبادل والصداقة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أوضحت، في بيان الجمعة، أن شاناهان أعرب في رسالته إلى أقار عن تطلعه إلى إيجاد حل للمشكلات الحالية بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية والحفاظ على التعاون الأمني الشامل بين البلدين.

وكان شاناهان صرّح في 7 يونيو/حزيران الجاري، بأنه أبلغ أقار اتخاذ بلاده سلسلة من الخطوات في ما يتعلق بمشاركة تركيا في برنامج مقاتلات F-35، حسب ما نشرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية.

ووفق الخبر فإن شاناهان بعث برسالة إلى نظيره التركي أبلغه من خلالها قرار الولايات المتحدة اتخاذ سلسلة من الخطوات، اعتباراً من 31 يوليو/تموز المقبل، تتعلق بمشاركة تركيا في برنامج المقاتلات F-35 بما في ذلك تعليق تدريب الطيارين الأتراك.

وقررت أنقرة في 2017 شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثُّر جهودها المطوَّلة لشراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة، وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية ستشكّل خطراً على أنظمة الناتو الدفاعية، وهو ما تنفيه أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us