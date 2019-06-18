حجبت السلطات المصرية، الثلاثاء، الموقع الإلكتروني لـTRT عربي، وذلك في خطوة مفاجئة أعقبت الإعلان عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في مصر.

ومنذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، اشتكى عدد كبير من المتابعين للموقع من داخل الأراضي المصرية من عدم القدرة على الوصول إليه.

وأكّد عدد منهم لـTRT عربي أن الموقع الذي كان يعمل حتى يوم الإثنين بشكل طبيعي في مصر، لم يعُد متاحاً الوصول إليه من داخل الأراضي المصرية، مشيرين إلى أنهم تمكنوا من الوصول إليه بصعوبة من خلال استخدام برامج تجاوز الحجب.

وخلال السنوات الماضية، حجبت السلطات المصرية مئات المواقع الإلكترونية الإخبارية، في خطوة قالت منظمات حقوقية مصرية ودولية إنها تأتي في إطار سياسية القمع وتضييق الحريات، لا سيما حرية الوصول إلى المعلومات.

وتتّسع قائمة المنصات والخدمات المحظورة في مصر ليتجاوز عددها 500 موقع، تضم مواقع إخبارية فضلًا عن مدونات وعدد من مُقدِّمي خدمات Proxy وVPN التي توفّر اتصالاً آمناً يتجاوز الحجب.

وأعقبت هذه الخطوة الإعلان عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وحجب وسائل الإعلام المقربة من السلطات المصرية أي معلومات متعلقة بالحادثة التي أثارت ردود فعل واسعة عربياً وإسلامياً ودولياً.