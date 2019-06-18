سياسة
2 دقيقة قراءة
السلطات المصرية تحجب موقع TRT عربي
حجبت السلطات المصرية، الموقع الإلكتروني لـTRT عربي، وذلك في خطوة مفاجئة أعقبت الإعلان عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي. ومنذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، اشتكى عدد كبير من المتابعين للموقع من داخل الأراضي المصرية من عدم القدرة على الوصول إليه.
السلطات المصرية تحجب موقع TRT عربي
تتّسع قائمة المنصات والخدمات المحظورة في مصر ليتجاوز عددها 500 موقع / TRT Arabi
18 يونيو 2019

حجبت السلطات المصرية، الثلاثاء، الموقع الإلكتروني لـTRT عربي، وذلك في خطوة مفاجئة أعقبت الإعلان عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في مصر.

ومنذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، اشتكى عدد كبير من المتابعين للموقع من داخل الأراضي المصرية من عدم القدرة على الوصول إليه.

وأكّد عدد منهم لـTRT عربي أن الموقع الذي كان يعمل حتى يوم الإثنين بشكل طبيعي في مصر، لم يعُد متاحاً الوصول إليه من داخل الأراضي المصرية، مشيرين إلى أنهم تمكنوا من الوصول إليه بصعوبة من خلال استخدام برامج تجاوز الحجب.

وخلال السنوات الماضية، حجبت السلطات المصرية مئات المواقع الإلكترونية الإخبارية، في خطوة قالت منظمات حقوقية مصرية ودولية إنها تأتي في إطار سياسية القمع وتضييق الحريات، لا سيما حرية الوصول إلى المعلومات.

وتتّسع قائمة المنصات والخدمات المحظورة في مصر ليتجاوز عددها 500 موقع، تضم مواقع إخبارية فضلًا عن مدونات وعدد من مُقدِّمي خدمات Proxy وVPN التي توفّر اتصالاً آمناً يتجاوز الحجب.

وأعقبت هذه الخطوة الإعلان عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وحجب وسائل الإعلام المقربة من السلطات المصرية أي معلومات متعلقة بالحادثة التي أثارت ردود فعل واسعة عربياً وإسلامياً ودولياً.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us