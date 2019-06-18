سياسة
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السعودية تعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيَّرتين تابعتين للحوثيين
أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي، أن التحالف استطاع اعتراض وتدمير طائرتين مسيَّرتين تابعتين لجماعة الحوثي، إحداهما كانت متجهة إلى منطقة سكنية في مدينة أبها جنوبي المملكة.
السعودية تعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيَّرتين تابعتين للحوثيين
الحوثيون يكثفون في الفترة الأخيرة هجماتهم الجوية داخل الأراضي السعودية / Reuters
18 يونيو 2019

أعلنت السعودية، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرتين مسيَّرتين تابعتين لجماعة الحوثي، إحداهما كانت متجهة إلى منطقة سكنية في مدينة أبها جنوبي المملكة.

جاء ذلك في بيان لتركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال المالكي إن "قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكّنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيَّرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها مساء الإثنين".

وأضاف أن "القوات الجوية للتحالف تمكنت أيضاً من اعتراض وإسقاط طائرة مسيَّرة محمَّلة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت الإثنين، تنفيذ هجمات جوية واسعة بطائرات دون طيار (مسيَّرة) على مطار أبها الدولي، جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن المتحدث باسم قوات الجماعة يحيى سريع، قوله إن "سلاح الجو المسيَّر التابع لنا نفّذ عمليات جوية واسعة بواسطة طائرات (قاصف K2) على مطار أبها".

وفي الآونة الأخيرة كثّف الحوثيون هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، فيما أعلن التحالف السبت، إسقاط طائرة مسيَّرة أطلقها الحوثيون صوب مدينة أبها.

والأربعاء أعلن التحالف تَعرُّض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة الحوثي، وتبنت الأخيرة الهجوم وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ كروز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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