سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 يونيو/حزيران 2019
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خلاصات من TRT عربي: 18 يونيو/حزيران 2019
الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي دُفن صباح الثلاثاء، بعد أقل من 24 ساعة من وفاته خلال جلسة محاكمته / AFP
18 يونيو 2019

أهم الأحداث:

دفن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي فجر الثلاثاء بحضور أسرته فقط وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأردوغان ينعى مرسي ويصفه "شهيداً سجنه وقتله الظالمون".

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        دفن مرسي فجر الثلاثاء وسط إجراءات أمنية مشددة

        دُفن الرئيس المصري الأسبق أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر محمد مرسي، في الخامسة صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة، بإحدى مقابر شرقي العاصمة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، حسبما كشف محاميه، عبد المنعم عبد المقصود. [الأناضول]

        وأكد عبد المقصود أنه وأفراد الأسرة أتموا صلاتي فجر الثلاثاء، والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)، قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة. [TRT عربي]

        وتُوفي الرئيس المصري الأسبق، الإثنين، عن عمر يناهز 68 عاماً في قاعة محكمة إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال جلسة محاكمته. [رويترز]

        أردوغان: مرسي شهيد والتاريخ لن ينسى الظالمين الذين سجنوه وقتلوه

          نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي أعلنت الجهات الرسمية المصرية وفاته، الإثنين، واصفاً إياه بـ"الشهيد"، وانتقد بشدة ازدواجية المعايير التي يتبعها الغرب. [TRT عربي]

          وأضاف أردوغان أن العالم سيستذكر دائماً الرئيس مرسي الذي جلس على كرسي رئاسة مصر بدعم من الشعب. وتابع الرئيس التركي قائلاً "لم نجتمع حتى اليوم بقتلة مرسي، ولا يمكن أن نلتقيهم أبداً". [TRT عربي]

          ولاحقاً نشر أردوغان صورة للرئيس المصري السابق محمد مرسي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عليها "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر. أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ. إنا لله وإنا إليه راجعون". [TRT عربي]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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