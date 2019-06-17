سياسة
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آخر كلمات مرسي قبل وفاته: بلادي وإن جارت عليّ عزيزة
نقل محامي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عنه قوله خلال محاكمته، الإثنين، إنه متسمك ببلاده حتى وإن جارت عليه، مؤكداً عدم البوح بأسرار بلاده حتى مماته. وأضاف مرسي "حتى الآن لا أرى ما يجري في المحكمة، لا أرى المحامي، ولا الإعلام، ولا المحكمة".
آخر كلمات مرسي قبل وفاته: بلادي وإن جارت عليّ عزيزة
توفي مرسي بعد انتهاء جلسة للمحكمة يوم الإثنين / AP
17 يونيو 2019

قال محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، قبل وفاته، الإثنين، إنه متسمك ببلاده حتى وإن جارت عليه، مؤكداً عدم البوح بأسرار بلاده حتى مماته.

ونُقل عن محاميه عبد المنعم عبد المقصود الذي حضر الجلسة، وفقاً للأناضول، قوله إن هذه الكلمات نطق بها مرسي من خلف القفص الزجاجي قبل وفاته، أثناء محاكمته اليوم في القضية المعروفة بالتخابر مع "حماس"، حسب وكالة الأناضول.

وقال مرسي "حتى الآن لا أرى ما يجري في المحكمة، لا أرى المحامي، ولا الإعلام، ولا المحكمة، وحتى المحامي المنتدب من المحكمة لن يكون لديه معلومات للدفاع عني".

وأضاف مرسي "كنت طلبت من المحكمة جلسة سرية، والمحكمة رفضت خلاص (انتهى)، هذا قرار المحكمة ولكن الأسرار لن أبوح بها حتى مماتي، حرصاً على أمن البلد وسيادتها".

وكان مرسي أول رئيس انتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد، عام 2012، وذلك عقب ثورة شعبية أجبرت الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981 - 2011) على التنحي.

وفي 3 يوليو/تموز 2013 أطاح الجيش بمرسي، المُنتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، بعد عام واحد فقط من الحكم، في انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، قبل أن يعتلي سدة الحكم منتصف عام 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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