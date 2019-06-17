توفي محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، الإثنين، عقب تعرّضه لتوبة إغماء أثناء مثوله للمحاكمة، حسب ما أعلنه التلفزيون المصري، فيما قالت النيابة العامة المصرية إنّ التقرير الطبي المبدئي أشار إلى أن مرسي حضر إلى المستشفى متوفّىً في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء.

وعقب وفاة أول رئيس مصري منتخب، توالت ردود الأفعال الدولية والإقليمية، من طرف رموز سياسية ومؤسسات وشخصيات حقوقية، وعدد من المعارضين المصريين. هنا تغطية خاصة من TRT عربي أولاً بأول.

- عبد المنعم عبد المقصود محامي محمد مرسي نقل عن قوله خلال محاكمته، إنه متسمك ببلاده حتى وإن جارت عليه، مؤكداً عدم البوح بأسرار بلاده حتى مماته. وأضاف مرسي "حتى الآن لا أرى ما يجري في المحكمة، لا أرى المحامي، ولا الإعلام، ولا المحكمة".

- نجل محمد مرسي يقول إن السلطات ترفض طلب أسرته دفنه بمقابر العائلة.

- رئاسة الشؤون الدينية التركية تعلن إقامة صلاة الغائب غداً الثلاثاء بعد صلاة الظهر في كل المساجد المركزية بعموم البلاد على روح محمد مرسي.

- منظمة العفو الدولية: لدى السلطات بمصر سجل حافل في الحجز الانفرادي لفترات طويلة والتعذيب وسوء المعاملة ما يجعل التحقيق بوفاة "محمد مرسي" مطلباً ملحاً.

- منظمة العفو الدولية: ندعو السلطات المصرية إلى تحقيق نزيه وشامل وشفاف في ظروف وفاة الرئيس الأسبق وحيثيات احتجازه.

- حركة حماس تنعى محمد مرسي وتقول إنه قدم الكثير دفاعاً عن القدس والأقصى منذ كان عضواً في البرلمان المصري.

- جماعة الإخوان المسلمين تقول إن وفاة مرسي جريمة قتل مكتملة الأركان.

- أردوغان: مرسي كان صديقاً عزيزاً حتى قبل انتخابه رئيساً لمصر.

- أردوغان: نعتبر محمد مرسي شهيداً بهذه المسيرة الخالدة، والتاريخ لن ينسى الظالمين الذين قاموا بسجنه وقتله.

- أردوغان: من المستحيل أن نجلس مع هذا الظالم والقاتل الذي قام بسجن مرسي وقتله.

- أردوغان: سنتذكر دائماً مسيرة الرئيس المصري السابق محمد مرسي الخالدة وما قدمه حتى آخر يوم في حياته.

- أردوغان: أثناء سجن مرسي وأثناء محاكماته أعتقد أنه أصبح رمزاً كما كان سابقاً، لشعبه ولجميع الشعوب المظلومة.

- النهضة التونسية تنعي محمد مرسي و"تأمل أن تكون حادثة وفاته الأليمة مدعاة لوضع حد لمعاناة آلاف السجناء السياسيين في مصر وفتح حوارات بين مختلف الفرقاء السياسيين".

- نائبة رئيس الوزراء الماليزي: وفاة محمد مرسي خسارة كبيرة للديمقراطية.

- مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية: قضية وفاة مرسي واحدة من قضايا عشرات الآلاف الذين يعانون من ظروف بغيضة في مصر تحت الحكم الاستبدادي.

- رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: رحل أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيّاً إلى الرفيق الأعلى، في قاعة المحكمة، ندعو الله أن يدخله الجنة ونعزي الشعب المصري والعالم الإسلامي.

- أمير قطر يقدم تعازيه لأسرة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في وفاته.

- السياسي الماليزي البارز أنور إبراهيم: خالص التعازي لأسرة محمد مرسي وشعب مصر.

- وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو: الأمة لن تنسى المواقف المشرّفة لمحمد مرسي.

- هيومن رايتس ووتش: وفاة محمد مرسي أمر فظيع، ولكنها كانت متوقعة نظراً إلى فشل الحكومة المصرية في السماح له بالعناية الطبية الكافية.

- محمد محسوب وزير الشؤون القانونية في عهد مرسي، تعليقاً على وفاة أول رئيس مصري منتخب: نحن أمام جريمة قتل جديدة.

- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ.

- عبد المنعم عبد المقصود، محامي الرئيس مرسي، يقول إنه تمّ نقل الرئيس على نقّالة من قاعة المحكمة، ولا ندري مكانه، ونتابع إجراءات ما بعد الوفاة.

- النيابة العامة: التقرير الطبي أشار إلى أنه تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان مرسي.

- النيابة العامة تقول إن التقرير الطبي المبدئي أشار إلى أن مرسي حضر إلى المستشفى متوفّىً في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء.

- النيابة العامة المصرية تقول إن مرسي سقط أرضاً مغشياً عليه داخل القفص، وتم نقله فوراً إلى المستشفى.

- قالت القناة المصرية الأولى إن مرسي طلب من القاضي التحدث خلال جلسة المحاكمة، و"سمح له بذلك"، وبعد رفع الجلسة "أصيب بإغماء توفي على إثره"، وأضافت أنه "تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة".

- أعلن التلفزيون المصري الرسمي وفاة محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب، الإثنين، خلال جلسة لـ"محاكمته في قضية التخابر".