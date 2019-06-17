طالبت 7 كتل سياسية سودانية منضوية تحت اسم "تنسيقية القوى الوطنية"، الإثنين، بتشكيل حكومة تصريف أعمال من التكنوقراط، خلال لقائها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في العاصمة الخرطوم.

ودشنت "تنسيقية القوى الوطنية" نشاطها في الخرطوم، الخميس الماضي، بمشاركة 7 كتل سياسية، شاركت أغلبها في عملية التسوية السياسية للحوار الوطني مع نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وقال القيادي في التنسيقية والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، في تصريحات إعلامية الإثنين، إن "القوى الوطنية التقت نائب رئيس المجلس العسكري وعضويته، للتباحث حول مجريات الساحة".

وأضاف الحاج أن التنسيقية "قدّمت رؤيتها وطلبها بتشكيل حكومة انتقالية لتصريف الأعمال من التكنوقراط المستقلين"، موضحاً أن "الحكومة ستكون تسييرية وتنتهي مهامها مع إجراء انتخابات عامة في البلاد"، كما شدّد على رفض التنسيقية لـ"التدخلات الخارجية".

ووفق المصدر نفسه، طالبت الكتل السياسية المجلس العسكري بإصدار قرار بإلغاء أحكام الإعدام على السياسيين وقادة الحركات المسلحة، لتمهيد البيئة السودانية للتحاور، واصفاً اللقاء بـ"الإيجابي".

وبدأت أحزاب التنسيقية مشاورات سياسية واسعة، شملت مكونات من قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الاحتجاجات، بغية حل الأزمة السودانية.

وتسلمت التنسيقية من الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي المعارض، أحد أبرز مكونات قوى التغيير، رؤية الأخير لتدابير الانتقال المقدمة من التنسيقية.

وتشمل وثيقة تدابير الانتقال التي تسلمها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، 3 مستويات للحكم بالسودان تشمل المستوى الاتحادي الوطني ومستوى الدولة والمستوى المحلي.

كما نصت الوثيقة على إنشاء نظام الحكم الانتقالي من مجلس السيادة، والمجلس الانتقالي، والجمعية التشريعية الانتقالية، ومؤسسات حكم الدولة الإقليمية واللجان المتخصصة وأجهزة العدالة.

وتشير رؤية تنسيقة القوى الوطنية إلى ضرورة تشكيل مجلس السيادة من المجلس العسكري الانتقالي، بالإضافة إلى عدد من المدنيين المستقلين، ليتم اختياره بالاتفاق السياسي بين جميع القوات الوطنية، على أن تكون رئاسة المجلس من القوات المسلحة، ويتخذ قرارات بموجب اتفاق الأطراف. ويكون دور مجلس السيادة إصدار المراسيم الرئاسية، والإشراف على عملية الانتقال.