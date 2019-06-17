مع دخول موسم حصاد الكرز، تستعد قرية تشريباشي التابعة لولاية أدرنة غربي تركيا، لتصدير 3 أرباع منتجاتها للعديد من الدول الأوروبية على رأسها هولندا وألمانيا وفرنسا.

وأوضح رئيس غرفة الحرفيين في قضاء إناز بالولاية عزت صاوران، أن قرية تشريباشي تشتهر بإنتاجها لفاكهة الكرز منذ 15 عاماً، إذ تقوم 6 شركات محلية بشراء الكرز وتصديره للدول الأوروبية.

وأضاف صاوران أن مزارعي القرية بدأوا بحصاد الكرز استعداداً لتصديره للدول الأوروبية وعلى رأسها هولندا وألمانيا وفرنسا.

وأشار صاوران إلى أنهم يتوقعون حصاد نحو 400 طن من الكرز خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن قرية تشريباشي هي الوحيدة في الولاية التي تقوم بتصدير 3 أرباع منتجاتها للخارج.

وذكر أن موسم حصاد الكرز في القرية يشكّل مصدر رزق جيد لنساء القرية، إذ يستمر موسم الحصاد مدة أسبوع كامل.