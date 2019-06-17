سياسة
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لأول مرة.. تركيا تعرض مجسم مقاتلتها المحلية
عرضت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش)، لأول مرة، مجسم المقاتلة التركية المحلية، في معرض باريس للطيران. وأوضح مدير عام شركة (توساش) أن المقاتلة التركية ستكون أفضل مقاتلة في القارة الأوروبية، وأن أول تحليق لها سيكون في عام 2025.
لأول مرة.. تركيا تعرض مجسم مقاتلتها المحلية
المقاتلة التركية المحلية من الجيل الخامس ستكون بمستوى مقاتلات F-35 الأمريكية / AA
17 يونيو 2019

عرضت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش)، لأول مرة، مجسم المقاتلة التركية المحلية، في معرض باريس للطيران.

ويعد معرض باريس للطيران، واحداً من أهم المعارض العالمية في مجال الصناعات الجوية والطيران.

وقال تمل كوتيل، مدير عام شركة صناعات الفضاء والطيران التركية (توساش)، إن شركته عرضت مجسم المقاتلة المحلية لأول مرة في معرض باريس للطيران.

وأضاف كوتيل أن المقاتلة التركية ستكون أفضل مقاتلة في القارة الأوروبية، وأن أول تحليق لها سيكون في عام 2025.

ولفت إلى أن المقاتلة التركية المحلية من الجيل الخامس، ستكون بمستوى مقاتلات F-35 الأمريكية.

وشهد حفل تعريف ميزات المقاتلة التركية اهتماماً كبيراً من قِبل صحفيين وخبراء في مجال الطيران.

مصدر:AA
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