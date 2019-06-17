بلغ عدد الوحدات السكنية المباعة لمواطنين أجانب في تركيا، خلال شهر مايو/أيار الماضي، 3 آلاف و925، لتكون الأعلى مقارنة بنفس الشهر في الأعوام السابقة.

وواصل قطاع العقارات نشاطه في التعامل مع الأجانب، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليصل عدد الوحدات السكنية المباعة في هذه الفترة إلى 17 ألف و263 وحدة.

وبالمقارنة بالأشهر الخمسة من العام الماضي تم تسجيل زيادة بنسبة 77 بالمئة في عدد الوحدات السكنية المباعة للأجانب هذا العام.

وفي حديث للأناضول توقع رئيس جمعية إسطنبول للبنائين، ناظم دورباكايم، بيع 50 ألف وحدة سكنية للأجانب حتى نهاية عام 2019، ودخول عملة أجنبية الى تركيا تصل حتى 10 مليارات دولار.