سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران تهدد بتجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب
صرّح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الإثنين، بأن بلاده ستتجاوز الحد المسموح لها من إنتاج اليورانيوم المخصب، وفقاً للاتفاق النووي، إن لم تتخذ الدول الأوروبية خطوات من شأنها الحفاظ على الاتفاق.
إيران تهدد بتجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب
كمالوندي قال إن بلاده زادت من كمية إنتاج اليورانيوم المخصب إلى أربعة أضعاف
17 يونيو 2019

هددت إيران، الإثنين، بتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي من مخزونات اليورانيوم المخصب، في حال لم تتلق رداً من الدول الأوروبية للمحافظة على الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده زادت من كمية إنتاج اليورانيوم المخصب إلى أربعة أضعاف بنسبة 3.67%، وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي، إلا أنه قال إن إنتاج بلاده من اليورانيوم المخصب سيزداد "بوتيرة متسارعة".

وأوضح أن "إيران ستتخطى مستوى 300 كغم من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام"، حسبما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء في إيران (ارنا).

وتابع بأن "دخول إيران المرحلة الثانية (لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي) يعتمد على التزام الدول الأوروبية".

وقال "إن كان حفظ الاتفاق النووي مهماً بالنسبة إليهم (الأوروبيين)، فعليهم بذل الجهود اللازمة".

وأضاف "بطبيعة الحال، الفرصة متاحة أمام الأوروبيين، إلا أن إيران لن تصبر بعد الآن لترى ما يعملون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us