هددت إيران، الإثنين، بتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي من مخزونات اليورانيوم المخصب، في حال لم تتلق رداً من الدول الأوروبية للمحافظة على الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده زادت من كمية إنتاج اليورانيوم المخصب إلى أربعة أضعاف بنسبة 3.67%، وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي، إلا أنه قال إن إنتاج بلاده من اليورانيوم المخصب سيزداد "بوتيرة متسارعة".

وأوضح أن "إيران ستتخطى مستوى 300 كغم من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام"، حسبما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء في إيران (ارنا).

وتابع بأن "دخول إيران المرحلة الثانية (لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي) يعتمد على التزام الدول الأوروبية".

وقال "إن كان حفظ الاتفاق النووي مهماً بالنسبة إليهم (الأوروبيين)، فعليهم بذل الجهود اللازمة".

وأضاف "بطبيعة الحال، الفرصة متاحة أمام الأوروبيين، إلا أن إيران لن تصبر بعد الآن لترى ما يعملون".