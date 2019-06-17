شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإطلاق اسمه على مستوطنة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

ونشر ترمب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها "شكراً سيدي رئيس الوزراء.. شرف عظيم!". والأحد، وضع نتنياهو حجر الأساس لمستوطنة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باسم "رامات ترمب" تكريماً للرئيس الأمريكي، حسب وسائل إعلام عبرية.

وقررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو إقامة المستوطنة الجديدة، تكريماً لترمب، بعد اعترافه في مارس/آذار الماضي، بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وفي وقت سابق الأحد، كشفت "يديعوت أحرونوت" أن الحكومة الإسرائيلية "تواجه عقبات مالية وبيروقراطية" أمام إقامة المستوطنة الجديدة في الجولان.

واعترف ترمب بسيادة إسرائيل في الجولان رغم تعارض ذلك مع القانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الأراضي العربية التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967 أراضي محتلة.