تراجعت جماعة الحوثي الإثنين، عن تهديدها لسفن نقل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، وقالت الجماعة إن موقع وكالة الأنباء الخاضع لهم تعرض للاختراق من قبل قراصنة.

وأفادت وكالة سبأ الخاضعة للجماعة في خبر مقتضب، بتعرض موقعها "لاختراق من قبل قراصنة ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة".

وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة رئيس التحرير محمد المنصور في تصريح آخر نشرته الوكالة "إنه تم استعادة موقع الوكالة بعد أن تم اختراقه".

وأضاف المنصور، أنه تم اختراق الموقع "من قبل جهات معادية ونشر خبر كاذب عن مقابلة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط"، مشيراً إلى أن "الفريق الهندسي بالوكالة قام باتخاذ اللازم".

وكانت وكالة الأنباء الخاضعة للحوثيين قد نشرت فجر الإثنين تصريحاً لمهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين (أعلى هيئة تنفيذية تتبع الجماعة لإدارة المحافظات الخاضعة لهم).

وقال المشاط في تلك التصريحات "إن أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب ستكون أهدافاً مشروعة لنا حتى يتوقف العدوان".

وأضاف أن "استهداف مضخات النفط في السعوديه قرار يمني خالص، وهو البداية لتدمير الصناعة النفطية في دول العدوان"، كما نقلت الوكالة على لسان المشاط تهديده الدول المشاركة في التحالف في اليمن باستهدافها بالصواريخ بما في ذلك مصر والسودان.