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مناظرة تاريخية بين المرشحَين المتنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وتشكيل جوي سعودي-أمريكي يحلّق في منطقة الخليج.

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انطلاق مناظرة بين المُرشحَين المتنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى

انطلقت مساء الأحد مناظرة تلفزيونية بين المرشحين المتنافسين على بلدية إسطنبول، وهما مرشح "تحالف الشعب" بن علي يلدرم، ومرشح "تحالف الأمة" أكرم إمام أوغلو، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى الشهر الماضي، لتُجرى إعادتها في 23 من الشهر الجاري. [الأناضول]

وقال بن علي يلدرم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن المعارضة لم تساهم في تجنب إعادة عملية الاقتراع على المنصب، التي شهدت العديد من التجاوزات، وبدوره قال المرشح المنافس إمام أوغلو إن الانتخابات المعادة "كفاح من أجل الديمقراطية وليست مجرد انتخابات محلية". [TRT عربي]

تشكيل جوي سعودي-أمريكي يحلّق في منطقة الخليج

نشرت وزارة الدفاع السعودية صوراً ومقطع فيديو معلنة عن تحليق جوي سعودي أمريكي مشترك في منطقة الخليج، في إطار "مهمة" لم تحدّد طبيعتها. ولم يقدّم المصدر السعودي تفاصيل أكثر حول طبيعة تلك "المهمة"، ولم يصدر عن الجانب الأمريكي بيان بشأن مهامّ التشكيل الجوي. [TRT عربي]

وكانت السعودية ودول خليجية وافقت على طلب أمريكي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج لمواجهة إيران الشهر الماضي، وفق ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط السعودية. وذكرت مصادر أن الموافقة "جاءت بناء على اتفاقيات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى، إذ يهدف الاتفاق الخليجي-الأمريكي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها". [الأناضول]