سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 17 يونيو/حزيران 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 17 يونيو/حزيران 2019
مناظرة بين مرشحي حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري لانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى / AA
17 يونيو 2019

أهم الأحداث:

مناظرة تاريخية بين المرشحَين المتنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وتشكيل جوي سعودي-أمريكي يحلّق في منطقة الخليج.

      الجديد على TRT عربي:

      المجلس العسكري السوداني.. تناقض الروايات حول فض اعتصام القيادة

        اتحاد الشغل بتونس: عينٌ على العاملين وأخرى على السلطة

        شاهد!

        تضامن دولي مع السودان باللون الأزرق

        انطلاق مناظرة بين المُرشحَين المتنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى

        انطلقت مساء الأحد مناظرة تلفزيونية بين المرشحين المتنافسين على بلدية إسطنبول، وهما مرشح "تحالف الشعب" بن علي يلدرم، ومرشح "تحالف الأمة" أكرم إمام أوغلو، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى الشهر الماضي، لتُجرى إعادتها في 23 من الشهر الجاري. [الأناضول]

        وقال بن علي يلدرم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن المعارضة لم تساهم في تجنب إعادة عملية الاقتراع على المنصب، التي شهدت العديد من التجاوزات، وبدوره قال المرشح المنافس إمام أوغلو إن الانتخابات المعادة "كفاح من أجل الديمقراطية وليست مجرد انتخابات محلية". [TRT عربي]

        تشكيل جوي سعودي-أمريكي يحلّق في منطقة الخليج

        نشرت وزارة الدفاع السعودية صوراً ومقطع فيديو معلنة عن تحليق جوي سعودي أمريكي مشترك في منطقة الخليج، في إطار "مهمة" لم تحدّد طبيعتها. ولم يقدّم المصدر السعودي تفاصيل أكثر حول طبيعة تلك "المهمة"، ولم يصدر عن الجانب الأمريكي بيان بشأن مهامّ التشكيل الجوي. [TRT عربي]

        وكانت السعودية ودول خليجية وافقت على طلب أمريكي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج لمواجهة إيران الشهر الماضي، وفق ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط السعودية. وذكرت مصادر أن الموافقة "جاءت بناء على اتفاقيات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى، إذ يهدف الاتفاق الخليجي-الأمريكي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها". [الأناضول]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
          اكتشف
          غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
          الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
          إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
          زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
          مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
          "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
          الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
          قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
          عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
          ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
          زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
          كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
          بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
          وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
          الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
          ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
          Contact us