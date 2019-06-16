تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بحماية سفن بلاده الناشطة في أعمال تنقيب بشرق البحر الأبيض المتوسط بكل ما تمتلك من قوة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في الجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان في هذا السياق "ليعلم من يحاول القيام بأي حركة في شرق المتوسط، تجاه سفننا، أننا موجودون هناك بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها".

وتطرق أردوغان إلى قرار إدارة قبرص الرومية بشأن اعتقال طواقم السفن التركية قائلاً "يقولون إنهم أصدروا تعليمات لاعتقال طواقم السفن التركية شرق المتوسط... لن تنالوا مرادكم".

وأكد أردوغان أن تركيا اختارت طريق الكفاح من أجل مصالحها، لا الاكتفاء بمشاهدة ما يدور حولها في صمت.