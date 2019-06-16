سياسة
2 دقيقة قراءة
حميدتي: فض اعتصام القيادة "فخ" نُصب لقوات الدعم السريع
قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن عملية فض اعتصام القيادة العامة هي "فخ نُصب" لقوات الدعم السريع، واعتبر أن مشكلة المجلس في التفاوض هي تشكيل مجلس تشريعي غير منتخب يريد استبعاد المنظومة العسكرية.
حميدتي: فض اعتصام القيادة "فخ" نُصب لقوات الدعم السريع
حميدتي يعتبر أن عملية فض اعتصام القيادة العامة فخ نُصب والمقصود به قوات الدعم السريع / AA
16 يونيو 2019

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الأحد، إن عملية فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو/حزيران الجاري، هي "فخ نُصب" والمقصود به قوات الدعم السريع (التي هو قائدها)، معتبراً أن الهدف من فض الاعتصام كان تطهير منطقة "كولومبيا" المجاورة لساحة الاعتصام.

وتتهم قوى الحرية والتغيير المعارضة، قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني بالتدخل لفض الاعتصام، الذي أسفر عن سقوط 128 قتيلاً، حسب أحدث تقديرات للجنة المركزية لأطباء السودان التابعة للمعارضة.

وأضاف حميدتي في "لقاء أهل السودان لدعم المجلس العسكري وحماية الثورة"، أن "مشكلتنا في التفاوض هي تشكيل مجلس تشريعي غير منتخب يريد استبعاد المنظومة العسكرية، وكل ما نريده أن تقام في السودان انتخابات حرة ونزيهة".

في المقابل، تتهم قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بالإصرار على الهيمنة على عضوية ورئاسة المجلس السيادي، أحد أجهزة الحكم المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.

وكانت قوى التغيير قد قاطعت التفاوض مع المجلس العسكري وتصر على اعترافه بارتكاب عملية فض الاعتصام، وتشكيل "لجنة تحقيق دولية" لبحث ملابساته كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us