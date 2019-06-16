سياسة
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لندن: إيران تقف وراء الاعتداءات في خليج عُمان على الأغلب
جدد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، الأحد، اتهامه لإيران بتنفيذ الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عُمان الخميس الماضي. وقال هنت "تقديراتنا الاستخباراتية تشير أن إيران غالباً تقف وراء الاعتداءات على ناقلات النفط".
لندن: إيران تقف وراء الاعتداءات في خليج عُمان على الأغلب
بريطانيا جددت اتهامها لإيران بتنفيذ الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عُمان / AFP
16 يونيو 2019

جدد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، الأحد، اتهامه لإيران بتنفيذ الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عُمان الخميس الماضي.

وقال هنت "تقديراتنا الاستخباراتية تشير إلى أن إيران غالباً تقف وراء الاعتداءات على ناقلات النفط"، حسبما نقلت قناة سكاي نيوز البريطانية.

كما طالب الوزير البريطاني جميع الأطراف بـ"ضبط النفس بعد حادث الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عُمان.

ومساء السبت، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير البريطاني لدى طهران، على خلفية اتهام بريطانيا لطهران بتنفيذ الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عُمان.

وكان الاتهام الأول الذي وجهته لندن إلى طهران، الجمعة، حين أصدر جيرمي هنت بياناً قال فيه إنه "لا يوجد أي دولة أخرى باستثناء إيران يمكن تحمليها مسؤولية الهجمات".

وصباح الخميس، تعرضت ناقلتا نفط لتفجيرات في مياه خليج عُمان، وأُنقِذ طاقماهما المكونان من 44 شخصاً.

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة، ثم تأكيد الرياض تعرُّض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وحمّلت وزارة الدفاع الأمريكية، في مايو/أيار الماضي، إيران أيضاً المسؤولية عن تلك الهجمات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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