سياسة
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مذكرة تفاهم بين تركيا وقطر في مجال البحث والإنقاذ
وقعت تركيا وقطر السبت مذكرة تفاهم في مجال البحث والإنقاذ، وذلك على هامش الاجتماع الثالث والثلاثين للمنظمة العالمية للبحث والإنقاذ. وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين "مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ" و"مركز البحث والإنقاذ في تركيا".
مذكرة تفاهم بين تركيا وقطر في مجال البحث والإنقاذ
تركيا وقطر توقعان مذكرة تفاهم في مجال البحث والإنقاذ / AA
16 يونيو 2019

وقعت تركيا وقطر السبت مذكرة تفاهم في مجال البحث والإنقاذ، وذلك على هامش الاجتماع الثالث والثلاثين للمنظمة العالمية للبحث والإنقاذ.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين "مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ" و"مركز البحث والإنقاذ في تركيا".

وقال قائد مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ العميد محمد حمد الشهواني، في تصريحات صحفية، إن "توقيع مذكرة التفاهم جاء تطبيقاً لقرار أميري بإنشاء المركز".

وأوضح الشهواني أن "المركز يتخذ جميع الإجراءات الضرورية والاتصالات والمشاركات الإقليمية والدولية اللازمة لتفعيل وإدامة استفادة الدولة من نظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية في ما يتعلق بخدمات البحث والإنقاذ".

وأشار إلى أن "مذكرة التفاهم تهدف أيضاً إلى تبادل الخبرات والتدريب والإجراءات المتبعة في مراكز البحث والإنقاذ بين الجانبين القطري والتركي ومواكبة التطورات في هذا المجال في ما يتعلق بالأقمار الصناعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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