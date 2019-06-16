سياسة
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غارات للتحالف تستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء
استهدفت مقاتلات التحالف في اليمن بقيادة السعودية، مواقع لجماعة الحوثي، في العاصمة صنعاء. يأتي ذلك غداة إطلاق الحوثيين طائرة دون طيار نحو مطار أبها الدولي يوم السبت.
غارات للتحالف تستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء
مقاتلات التحالف في اليمن شنت فجر الأحد غارات على مواقع لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء / Reuters
16 يونيو 2019

شنت مقاتلات التحالف في اليمن، فجر الأحد، غارات على مواقع لجماعة الحوثي، في العاصمة صنعاء، بعد ساعات من إعلان السعودية إسقاط طائرة مسيّرة متجهة إلى مدينة أبها.

وقال مصدر عسكري حوثي، إن الغارات استهدفت قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء، والمدرسة الجوية في كلية الطيران بشارع الستين، غربي العاصمة، مضيفاً أن المقاتلات شنت غارة أخرى على معسكر الصيانة في مديرية الثورة.

ووفق المصدر فإن غارة استهدفت منطقة العروق في مديرية بني الحارث، إحدى ضواحي صنعاء، وأشار إلى أن القصف خلّف انفجارات عنيفة، دون أن يوضح حجم الخسائر.

ويأتي القصف عقب إطلاق الحوثيين طائرة بدون طيار (مسيّرة)، أسقطتها قوات الدفاع الجوي السعودي في وقت متأخر من مساء السبت.

والأربعاء، أعلن التحالف في اليمن بقيادة السعودية تعرّض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة الحوثي، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".

وهجوم الأربعاء هو الثاني من نوعه للجماعة، على الداخل السعودي، بعد شهر من استهداف محطتي ضخ نفط.

وتبذل الأمم المتحدة جهوداً لإنهاء حرب دخلت عامها الخامس، لكنها ما زالت متعثرة، وجعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وتحظر قوانين الحرب جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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