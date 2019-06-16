سياسة
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مظاهرات ليلية بالخرطوم تطالب بسلطة مدنية
جابت عدداً من أحياء الخرطوم، مظاهرات ليلية، احتجاجاً على فض اعتصام القيادة العامة بالقوة، ورفض المجلس العسكري تسليم السلطة إلى المدنيين. وتتصاعد مخاوف في السودان من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من التفاف للجيش على مطالب الحراك الشعبي.
مظاهرات ليلية بالخرطوم تطالب بسلطة مدنية
شوارع الخرطوم شهدت عدداً من المظاهرات الليلية للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين / AFP
16 يونيو 2019

انطلقت في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، مساء السبت، مظاهرات ليلية احتجاجاً على فض اعتصام القيادة العامة بالقوة، ورفض المجلس العسكري الانتقالي تسليم السلطة إلى المدنيين.

وأفاد شهود عيان، بخروج مئات في حي الصحافة غرب الخرطوم، وحي ود نوباوي بأم درمان. وأوضحوا أن المتظاهرين رددوا شعارات "لن نتراجع.. نقاوم لا نساوم".

وتشترط قوى إعلان الحرية والتغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل "لجنة تحقيق دولية" لبحث ملابساتها.

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى الحرية والتغيير، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من التفاف للجيش على مطالب الحراك الشعبي وعدم تسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلال تجمع شعبي في الخرطوم السبت، أن المجلس يمتلك تفويضاً من الشعب بتشكيل حكومة تكنوقراط.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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