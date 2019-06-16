سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 يونيو/حزيران 2019
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خلاصات من TRT عربي: 16 يونيو/حزيران 2019
المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني شمس الدين كباشي / AA
16 يونيو 2019

أهم الأحداث:

المجلس العسكري السوداني ينفي إصداره أمراً بفض اعتصام القيادة العامة، وجمعيات ونقابات جزائرية تطرح خارطة طريق للخروج من الأزمة.

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      المجلسالعسكريالسودانيينفيإصدارهأمراًبفضاعتصامالقيادة

      قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن وسائل الإعلام نسبت "معلومات خاطئة" إلى لجنته السياسية بخصوص عملية فض اعتصام القيادة العامة، نافياً إصداره أوامر بالفض، وعبر عن حرصه على تمليك الحقائق كاملة لحظة بلحظة عبر اللجنة التي تحقق في موضوع الفض. [TRT عربي]

      وقال إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا"، قرب مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحدث ويسقط قتلى بين المعتصمين. [الأناضول]

      جمعياتونقاباتجزائريةتطرحخارطةطريقللخروجمنالأزمة

      طرحت 96 نقابة وجمعية جزائرية خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها البلد، في وثيقة تحت اسم "مبادرة قوى المجتمع المدني للخروج من الأزمة السياسية"، وتتضمن الوثيقة تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي، لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة. [TRT عربي]

      واقترحت الوثيقة تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال، وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات والإعلان عن نتائجها، مع ضمان آلية المراقبة. ودعت المبادرة إلى فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية ونشطاء من الحراك الشعبي بشأن الوضع في الجزائر، ووسائل الخروج من الأزمة، على أن يتوج بمؤتمر وطني. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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