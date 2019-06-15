سياسة
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ناسا تتكلف 30 مليار دولار لإعادة رواد الفضاء إلى القمر
كشف مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" جيم بريدنشتاين، عن أن التكلفة المتوقعة لمشروع إعادة رواد الفضاء إلى القمر عام 2024، ستبلغ ما بين 20 و30 مليار دولار. وسيشكل المبلغ المتوقع زيادة تتراوح بين 4 و8 مليارات دولار عن ميزانية وكالة "ناسا" الحالية.
ناسا تتكلف 30 مليار دولار لإعادة رواد الفضاء إلى القمر
ستحتاج ناسا إلى جمع ما بين 20 و30 مليار دولار على مدار السنوات الخمس القادمة / AP
15 يونيو 2019

كشف مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" جيم بريدنشتاين، عن أن التكلفة المتوقعة لمشروع إعادة رواد الفضاء إلى القمر عام 2024، ستبلغ ما بين 20 و30 مليار دولار.

ونقل موقع سي إن إن بيزنس الأمريكي، السبت، عن بريدنشتاين، أن "الوكالة ستحتاج إلى جمع ما بين 20 و30 مليار دولار على مدار السنوات الخمس القادمة، من أجل بلوغ هدف إرسال رواد الفضاء إلى القمر عام 2024".

وسيشكل المبلغ المتوقع زيادة تتراوح بين 4 و8 مليارات دولار عن ميزانية وكالة "ناسا" الحالية، التي تبلغ 20 مليار دولار، حسب المصدر نفسه.

وتُعد تعليقات بريدنشتاين التصريح الأول الذي تقدمه "ناسا" عن تكلفة المهمة، التي سُميت "أرتيمس"، منذُ تحديد خطوطها العريضة قبل عامين.

ورغم ذلك لا تزال مسألة حصول "ناسا" على التمويل، تشكل تساؤلاً مفتوحاً.

وطلبت وكالة "ناسا" 1.6 مليار دولار إضافية على ميزانيتها، الأمر الذي تحوّل إلى قضية سياسية كبرى في الولايات المتحدة، بعد أن اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، تحويل الأموال من صندوق احتياطي لدعم التعليم الفيد رالي.

ومن الضروري أن تحصل ميزانية المشروع على موافقة الكونغرس الأمريكي، الأمر الذي قد يكون معقداً، بسبب عدم دعم الديمقراطيين مشروع "أرتيمس" من الأساس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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