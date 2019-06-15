سياسة
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أردوغان يعقد سلسلة لقاءات على هامش قمة منظمة "سيكا" بطاجيكستان
عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع زعماء ورؤساء حكومات بعض الدول، على هامش مشاركته في قمة منظمة "سيكا" بطاجيكستان.
أردوغان يعقد سلسلة لقاءات على هامش قمة منظمة "سيكا" بطاجيكستان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في قمة سيكا / AA Archive
15 يونيو 2019

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع زعماء ورؤساء حكومات بعض الدول، على هامش مشاركته في قمة منظمة "سيكا" بطاجيكستان.

وحسب وكالة الأناضول فقد عقد أردوغان لقاءات مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، ورئيس الوزراء الكمبودي هون سن، والرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله.

وفي وقت سابق عقد أردوغان اجتماعات ثنائية مع نظرائه الصيني شي جين بينغ، والإيراني حسن روحاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأجرى لقاءً خاطفاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي هذه اللقاءات على هامش مشاركة الزعماء في أعمال الدورة الخامسة لقمة "منظمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا" المنعقدة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، وتضم المنظمة 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة دول مراقبة و5 منظمات.

وتبحث القمة المنعقدة التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية والإنسانية بآسيا، وتدابير بناء الثقة اللازمة في مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة.

مصدر:AA
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