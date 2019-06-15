سياسة
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النيابة السوادنية تنفي مشاركتها في اجتماع فض اعتصام القيادة العامة
نفى النائب العام السوداني وليد سيد أحمد، صحة مشاركة النيابة العامة في اجتماع فض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم، مؤكداً أن ما أعلنه المتحدث المجلس العسكري حول مشاركة النائب العام في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام "غير صحيح إطلاقاً".
النيابة السوادنية تنفي مشاركتها في اجتماع فض اعتصام القيادة العامة
النيابة العامة السودانية تنفي مشاركتها في الاجتماع الأمني لفض اعتصام القيادة العامة في السودان / Reuters
15 يونيو 2019

نفى النائب العام السوداني وليد سيد أحمد، السبت، صحة مشاركة النيابة العامة في اجتماع فض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم، يوم 3 يونيو/حزيران الجاري.

وقال النائب العام خلال مؤتمر صحفي، إن ما أعلنه المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، حول مشاركة النائب العام ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام "غير صحيح إطلاقاً".

وأكد أن ما تم هو إيفاد ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم تُطلَق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة، مبيناً أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة قائلاً "نحن نثق بمؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام".

في المقابل أكد المجلس العسكري أنه لم يكن يستهدف فض الاعتصام، بل مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة كولومبيا، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين.

وحمّلت قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكري المسؤولية عن سقوط عشرات القتلى خلال فض قوات الأمن للاعتصام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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