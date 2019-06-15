سياسة
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بوتين يدعو للمنافسة العادلة بين دول العالم وإنهاء الحروب التجارية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن على الدول الآسيوية أن تعزز التجارة، وإزالة الإجراءات الحمائية، والعقوبات، والقيود السياسية فيما بينها. ودعا بوتين إلى إنهاء الحروب التجارية في العالم واستعادة الثقة والمنافسة العادلة.
بوتين يدعو للمنافسة العادلة بين دول العالم وإنهاء الحروب التجارية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو إلى إنهاء الحروب التجارية / AFP
15 يونيو 2019

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إنهاء الحروب التجارية، واستعادة الثقة والمنافسة العادلة بين دول العالم، وتعزيز التجارة بين البلدان الآسيوية.

جاء ذلك في كلمة له السبت، في قمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا، التي تستضيفها العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وأشار بوتين إلى أن الحروب التجارية التي لا تعتمد على قواعد المنافسة الاقتصادية في تزايد بكل أنحاء العالم، ومعها محاولات التنمر، والقضاء على المنافسين بطرق غير قانونية، مشدداً على ضرورة إعادة تأسيس الثقة والمنافسة العادلة بين الدول.

ولفت إلى أن الجميع الآن قلق بشأن الاتفاق النووي، قائلاً إن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية عقّد تنفيذ الاتفاق وأثّر فعليّاً على نظام حظر انتشار الأسلحة، موضحاً أن الطريقة المنطقية الوحيدة هي وفاء جميع الأطراف الموقّعة على الاتفاقية بمسؤولياتهم.

وأضاف أن قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، أثّر بشكل سلبي على نزع السلاح النووي. مؤكداً أن روسيا ستواصل الوفاء بمسؤولياتها كطرف في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران.

وشدد بوتن على ضرورة إزالة الإجراءات الحمائية، والعقوبات، والقيود السياسية في البلدان الآسيوية، لزيادة التعاون في مجال الاستثمار والصناعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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