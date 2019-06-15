دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إنهاء الحروب التجارية، واستعادة الثقة والمنافسة العادلة بين دول العالم، وتعزيز التجارة بين البلدان الآسيوية.

جاء ذلك في كلمة له السبت، في قمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا، التي تستضيفها العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وأشار بوتين إلى أن الحروب التجارية التي لا تعتمد على قواعد المنافسة الاقتصادية في تزايد بكل أنحاء العالم، ومعها محاولات التنمر، والقضاء على المنافسين بطرق غير قانونية، مشدداً على ضرورة إعادة تأسيس الثقة والمنافسة العادلة بين الدول.

ولفت إلى أن الجميع الآن قلق بشأن الاتفاق النووي، قائلاً إن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية عقّد تنفيذ الاتفاق وأثّر فعليّاً على نظام حظر انتشار الأسلحة، موضحاً أن الطريقة المنطقية الوحيدة هي وفاء جميع الأطراف الموقّعة على الاتفاقية بمسؤولياتهم.

وأضاف أن قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، أثّر بشكل سلبي على نزع السلاح النووي. مؤكداً أن روسيا ستواصل الوفاء بمسؤولياتها كطرف في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران.

وشدد بوتن على ضرورة إزالة الإجراءات الحمائية، والعقوبات، والقيود السياسية في البلدان الآسيوية، لزيادة التعاون في مجال الاستثمار والصناعة.