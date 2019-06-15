سياسة
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أردوغان: نرفض فرض أمر واقع جديد في القدس
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له خلال أعمال الدورة الخامسة لقمة "التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا"، بالعاصمة الطاجيكية، رفض بلاده الجهود الرامية إلى فرض أمر واقع جديد في مدينة القدس.
أردوغان: نرفض فرض أمر واقع جديد في القدس
أردوغان أكد رفض بلاده للجهود الرامية إلى فرض أمر واقع جديد في القدس / AA
15 يونيو 2019

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رفض بلاده الجهود الرامية إلى فرض أمر واقع جديد في القدس.

جاء ذلك في كلمة خلال أعمال الدورة الخامسة لقمة "التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا"، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وقال أردوغان "نرفض الجهود الرامية إلى فرض أمر واقع جديد في القدس"، داعياً دول العالم لدعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

كما حذّر أردوغان من سياسات القضاء على منظمة إرهابية باستخدام منظمة إرهابية أخرى، في إشارة إلى استخدام الولايات المتحدة تنظيم YPG/PKK الإرهابي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف في ذات السياق "سياسات القضاء على منظمة إرهابية باستخدام منظمة أخرى ستسفر عن المزيد من إراقة الدماء والاحتلال والظلم والأحزان".

وتشارك في القمة 27 دولة، بينها تركيا وروسيا والصين الهند وإندونيسيا وقطر وماليزيا ومصر، إلى جانب عدد من الدول والمنظمات كمراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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