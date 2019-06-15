سياسة
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مسؤول أمريكي: طائرتان أمريكيتان تعرضتا لهجومين صاروخيين من إيران
كشف مسؤول أمريكي أن طائرتين أمريكيتين تعرضتا لهجوم بصاروخ من إيران أطلقه الحوثيون قبل أيام، إحداهما كانت ترصد حادث استهدف ناقلتي النفط في خليج عُمان الخميس الذي تحمّل واشنطن إيران مسؤوليته بينما تنفي طهران علاقتها بالأمر.
مسؤول أمريكي: طائرتان أمريكيتان تعرضتا لهجومين صاروخيين من إيران
المسؤول الأمريكي قال إن إيران استهدفت طائرة أمريكية دون طيار من طراز "MQ-9 ريبر" / Getty Images
15 يونيو 2019

قال مصدر أمريكي مسؤول إن طائرتين أمريكيتين تعرضتا لهجومين صاروخيين يتبعان إيران، إحداهما سقطت على أثره، قبل أيام، في البحر الأحمر، والآخر وقع قبيل حادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان الخميس، لكنه لم يصب الطائرة.

وصباح الخميس، تعرضت ناقلتا نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان، وتم إنقاذ طاقميهما، وحمّلت واشنطن، الجمعة، مسؤولية الهجمات لإيران، وسط نفي متكرر من طهران.

وقال المصدر الأمريكي، في تصريحات لـCNN الأمريكية، نشرتها مساء الجمعة، إن طائرة أمريكية دون طيار رصدت اقتراب زوارق إيرانية من ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عُمان، قبل وقوع الهجوم.

لكن المصدر لم يوضح وفق القناة الأمريكية ما إذا كانت الطائرة الأمريكية دون طيار قد صوّرت الزوارق الإيرانية وهي تنفذ هجوماً فعلياً على الناقلتين أم لا.

وأضاف المسؤول أن إيران استهدفت الطائرة الأمريكية دون طيار من طراز "MQ-9 ريبر"، وأطلقت صاروخ أرض جو، لكنه لم يصب الطائرة الأمريكية، وسقط في الماء.

وقال المسؤول الأمريكي، إنه في الأيام السابقة للهجوم على ناقلتي النفط، تم إسقاط طائرة ريبر أمريكية دون طيار في البحر الأحمر من قبل ما يُعتقد أنه صاروخ إيراني أطلقه الحوثيون.

والجمعة، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إيران مسؤولية الهجمات في خليج عُمان، مشيراً إلى فيديو نشره جيش بلاده يظهر فيه زورق قال إنه لمجموعة من الحرس الثوري الإيراني، تقوم بإزالة لغم غير منفجر من إحدى الناقلتين.

من جهتها، رفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بشكل قاطع المزاعم الأمريكية بشأن الهجمات على ناقلتي النفط، قائلة إنها "لا أساس لها من الصحة"، فيما وصف وزير خارجية إيران، جواد ظريف، الحادث بأنه "أكثر من مريب".

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وحملت وزارة الدفاع الأمريكية، في مايو/أيار الماضي، إيران أيضاً المسؤولية عن تلك الهجمات، وسط نفي متكرر من طهران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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