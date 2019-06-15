سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 15 يونيو/حزيران 2019
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خلاصات من TRT عربي: 15 يونيو/حزيران 2019
وزير الخارجية التركي أكد أن بلاده لن تتراجع إطلاقاً عن امتلاك منظومة S-400 الدفاعية الروسية / AA
15 يونيو 2019

أهم الأحداث:

أنقرة تؤكد أنها سترد على أي خطوات سلبية أمريكية في ما يتعلق بشراء منظومة S-400، ومواجهات مسيرات العودة في غزة تسفر عن إصابة 46 متظاهراً فلسطينياً.

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جاوش أوغلو: تركيا سترد على أي خطوات سلبية أمريكية في ما يتعلق بشراء منظومة S-400

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، إن بلاده سترد على أي خطوات سلبية يمكن أن تتخذها واشنطن ضد أنقرة، في ما يتعلق بموضوع شراء منظومة S-400 الروسية، في إشارة منه إلى التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات. [TRT عربي]

وأكد جاوش أوغلو أن بلاده لن تتراجع إطلاقاً عن امتلاك منظومة S-400 الدفاعية الروسية،

وأن تركيا عازمة على مواصلة صون استقلال الشعب التركي وحريته، وأعلن أنه "إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات سلبية ضدنا فلدينا خطواتنا المضادة". [الأناضول]

مواجهاتمسيراتالعودةفيغزةتسفرعنإصابة46متظاهراًفلسطينياً

أصيب 46 متظاهراً فلسطينياً خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية على الحدود مع قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن ثلاثة مسعفين أصيبوا خلال قيامهم بإنقاذ المصابين. [الأناضول]

وقد توافد آلاف الفلسطينيين إلى حدود قطاع غزة في الجمعة الـ61 من مسيرات العودة للمشاركة في المظاهرات تحت شعار "لا لضم الضفة" ردّاً على تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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