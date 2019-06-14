رفضت محكمة العدل الدولية، الجمعة، شكوى تقدمت بها الإمارات العربية المتحدة ضد قطر، والتي طالبت فيها الدوحة بسحب شكواها أمام "لجنة مكافحة التمييز" التابعة للمحكمة.

وجاء في نص قرار محكمة العدل، والذي صوت لصالحه 15 قاضياً مقابل معارضة قاض واحد فقط، أنه "لم تُرصد الظروف الملائمة لتلبية هذا الطلب"، وفق تقارير إعلامية.

ودخل البلدان معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية منذ أكثر من عام، والتي قضت في يوليو/تموز الماضي، بالزام الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين.

وفي 11 يونيو/حزيران الماضي، تقدمت قطر بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بارتكاب "انتهاكات حقوقية وإجراءات تمييزية" ضد مواطني قطر في الإمارات، على خلفية الأزمة الخليجية.

واتهمت الإمارات في مايو/أيار الماضي قطر أمام المحكمة الدولية بمفاقمة الأزمة التي أدت إلى قطع العلاقات بينهما، فيما قالت الإمارات إن قطر قدمت وثائق "مزورة" إلى المحكمة، في نفس الوقت الذي تتهم فيه الدوحة أبوظبي بمنع عودة المواطنين القطريين إلى بلادهم.

ومنذ 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.