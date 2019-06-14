أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن إصابة 46 متظاهراً، بينهم 3 مسعفين، بجراح مختلفة، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة السلمية.

وقالت الوزارة في بيان لها "أصيب 34 مواطناً بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع، بينهم، مُسعف أصيب بقنبلة غاز في قدمه، ومُسعفة أصيبت بعيار مطاطي بالرأس".

ولم توضح الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته، طبيعة بقية الإصابات.

وقال مراسل TRT عربي في وقت سابق، إن آلاف الفلسطينيين توافدوا إلى حدود قطاع غزة في الجمعة الـ61 من مسيرات العودة للمشاركة في المظاهرات تحت شعار "لا لضم الضفة" كرد على تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.