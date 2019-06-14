سياسة
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أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عام
قفز الذهب ما يزيد عن 1%، الجمعة، ليتجاوز المستوى الرئيسي البالغ 1350 دولاراً للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2018، ويعزي مراقبون هذه الزيادة لعوامل أهمها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتخوفات السياسية حيال ما يحدث في الشرق الأوسط.
أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عام
قفز الذهب ما يزيد عن 1% ليتجاوز المستوى الرئيسي البالغ 1350 دولاراً للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2018 / Reuters
14 يونيو 2019

قفزت أسعار الذهب ما يزيد عن 1%، الجمعة، لتتجاوز المستوى الرئيسي البالغ 1350 دولاراً للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2018.

وتعزز الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذاً آمناً بفعل سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الصين والولايات المتحدة وكذلك المخاوف السياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.01% ليبلغ 1355.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى، منذ 11 أبريل/نيسان 2018 عند وصوله إلى 1358.04 دولار.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% لتصل إلى 1359.50 دولار للأوقية.

وألقت واشنطن، الخميس، باللوم على إيران بشأن هجوم على ناقلتَي نفط في خليج عمان، ما عزّز المخاوف بشأن وقوع مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.

في غضون ذلك، تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى في أكثر من 17 عاماً عند 5% في مايو/أيار الماضي، في أحدث مؤشر على ضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الذي تُكثّف فيه الولايات المتحدة الضغط التجاري على بكين.

كما ظهر أثر الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة على سوق العمل الأمريكي، الذي شهد ارتفاعاً غير متوقع في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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