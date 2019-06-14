سياسة
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أنقرة: نفصل حادثة مقتل خاشقجي عن علاقاتنا مع السعودية
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، إن بلاده تفصل حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عن علاقاتها الثنائية مع الرياض. وأكد جاوش أوغلو أنه لا توجد لدى تركيا مشكلة في العلاقات الثنائية مع السعودية.
أنقرة: نفصل حادثة مقتل خاشقجي عن علاقاتنا مع السعودية
وزير الخارجية التركي قال إن بلاده تفصل حادثة خاشقجي عن علاقاتها الثنائية مع الرياض / AFP
14 يونيو 2019

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، إن بلاده تفصل حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عن علاقاتها الثنائية مع الرياض.

وأكد جاوش أوغلو خلال استضافته، الجمعة، في اجتماع محرري الأناضول بالعاصمة أنقرة، أنه لا توجد لدى تركيا مشكلة في العلاقات الثنائية مع السعودية.

وأضاف "مبادرة الرئيس أردوغان بمهاتفة الملك سلمان في عيد الفطر مؤشر على عدم وجود أي مشاكل (من جانبنا) في علاقاتنا الثنائية مع السعودية".

وتابع "أبعدنا حادثة مقتل خاشقجي عن علاقتنا مع السعودية"، موضحاً أن تركيا تضع حادثة مقتل خاشقجي بمعزل عن العلاقات الثنائية مع السعودية، إلا أنهم (السعوديين) لايفعلون ذلك بالقدر ذاته".

وحول المتعاون المحلي الذي قالت السلطات السعودية إنه تسلم جثة خاشقجي، قال الوزير التركي "لم تُفصح السلطات السعودية عن اسم المتعاون المحلي في قضية مقتل خاشقجي".

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر ما قالت إنه "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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