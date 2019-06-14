أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الجمعة، أن أنقرة سترد على أي خطوات سلبية يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة على خلفية صفقة شراء منظومة S-400 الروسية.

وقال جاوش أوغلو خلال لقاء مع وكالة الأناضول "إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات سلبية ضدنا فلدينا خطواتنا المضادة".

وأضاف أن أنقرة لن تتراجع إطلاقاً عن منظومة S-400 الروسية، ضمن تأكيد رسمي تركي جديد أن الصفقة ماضية في طريقها.

وجاءت تصريحات جاوش أوغلو ضمن الرد التركي الرافض للرسالة المكتوبة التي وجهها وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان إلى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، طالبت أنقرة بالتراجع عن صفقة شراء منظومة S-400 الروسية.

وكان وزير الدفاع التركي أبدى انزعاجه من الأسلوب والنهج "الذي لا يتماشى مع روح التحالف" الوارد في الرسالة التي تلقاها من نظيره الأمريكي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أقار وشاناهان، الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وقال البيان "أعرب أقار عن انزعاجه من الأسلوب والنهج الذي لا يتماشى مع روح التحالف الوارد في الرسالة التي بعثها الوزير الأمريكي".

وأكد البيان أن الاتصال شهد طرح الآراء والطلبات المتبادلة في مواضيع التعاون الدفاعي والأمني الثنائي بين الولايات المتحدة وتركيا بما فيها مقاتلات F-35.

والجمعة، أوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن شاناهان أعرب في رسالته إلى أقار عن تطلعه لإيجاد حل للمشاكل الحالية بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية والحفاظ على التعاون الأمني الشامل بين البلدين.

وفي اليوم ذاته، قال شاناهان إنه أبلغ أقار باتخاذ بلاده سلسلة من الخطوات فيما يتعلق بمشاركة تركيا في برنامج المقاتلات F-35 حسب خبر نشرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية.

ووفقاً للخبر، فإن شاناهان بعث برسالة إلى أقار، أبلغه فيها بقرار الولايات المتحدة اتخاذ سلسلة من الخطوات، اعتباراً من 31 يوليو/تموز المقبل، تتعلق بمشاركة تركيا في برنامج المقاتلات F-35 بما في ذلك تعليق تدريب الطيارين الأتراك.

وقررت أنقرة في 2017 شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة، وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية ستشكّل خطراً على أنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما تنفيه أنقرة.