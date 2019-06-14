سياسة
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هواوي تقول إنها بصدد إطلاق نظام التشغيل الخاص بها لتفادي الحظر الأمريكي
أعلنت شركة هواوي الصينية، الخميس، أنها الآن بصدد إطلاق نظام التشغيل الخاص بها "هونغمنغ" ليحل محل نظام التشغيل "أندرويد". ويأتي ذلك بعد نحو شهر من قرار إدراج ترمب الشركة على قائمة سوداء، ما يمنعها من العمل مع شركات التكنولوجيا الأمريكية.
هواوي تقول إنها بصدد إطلاق نظام التشغيل الخاص بها لتفادي الحظر الأمريكي
"هواوي" الصينية بصدد إطلاق نظام التشغيل الخاص بها ليحل محل "أندرويد" بعد قرار ترمب وضع الشركة على القائمة السوداء / AP
14 يونيو 2019

قال مسؤول تنفيذي في شركة هواوي الصينية، الخميس، إن عملاق الاتصالات الصيني بصدد إطلاق نظام التشغيل الخاص به "هونغمنغ" ليحل محل نظام التشغيل الأمريكي "أندرويد".

وقال نائب رئيس هواوي للشؤون العامة والاتصالات أندرو وليامسون، في مقابلة، إن هواوي سوف تحاول "على الأرجح" إطلاق العلامة التجارية لنظام "هونغمنغ" الذي قال إنه نُشر كمرحلة أولى على ما يزيد عن أكثر من مليون جهاز في الصين.

وتُظهر بيانات جهاز تابع للأمم المتحدة أن هواوي الصينية قدمت طلبات لتسجيل علامة نظام تشغيلها هونغمنغ فيما لا يقل عن تسع دول بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ما يشير إلى أنها ربما تضع خطة احتياطية موضع التنفيذ في الأسواق الرئيسية في ظل تهديد العقوبات الأمريكية لنموذج أعمالها.

وتأتي الخطوة بعد أن وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشركة على قائمة سوداء، في مايو/أيار الماضي، بما يمنعها من العمل مع شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل "ألفابت" التي يُستخدم نظامها التشغيلي أندرويد في هواتف هواوي.

ومنذ ذلك الحين، طلبت هواوي، التي تعد أكبر مُصنّع في العالم لمعدّات شبكات الاتصالات، تسجيل علامة هونغمنغ التجارية في دول مثل كمبوديا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، وفقاً لبيانات من المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" التابعة للأمم المتحدة.

وتقدّمت الشركة أيضاً بطلب تسجيل في بيرو في 27 مايو/أيار الماضي، وفقاً لهيئة مكافحة الاحتكار هناك.

ولم تكشف الشركة وهي ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، عن أي تفاصيل حول نظام التشغيل الجديد حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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