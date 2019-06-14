سياسة
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الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي مجدداً بطائرة مسيّرة
للمرة الثانية خلال 72 ساعة، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف مطار أبها الدولي في السعودية عبر عدد من الطائرات المسيّرة. ‏في المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أن "قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت خمس طائرات بدون طيار" أطلقها الحوثيون.
الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي مجدداً بطائرة مسيّرة
الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم عن استهداف مطار أبها الدولي في السعودية للمرة الثانية خلال 72 ساعة / Reuters
14 يونيو 2019

أعلنت جماعة الحوثي، صباح الجمعة، استهداف مطار أبها السعودي بعدد من الطائرات المسيرة، للمرة الثانية خلال 72 ساعة.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة إن "سلاح الجو المسيّر نفّذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على مطار أبها السعودي".

ونقلت القناة عن مصدر في سلاح الجو المسيّر، وهي وحدة عسكرية تتبع الجماعة، تأكيده "توقف الملاحة الجوية في مطار أبها عقب استهدافه بطائرات قاصف 2K".

‏في المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن "قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية السعودية اعترضت وأسقطت خمس طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه ‎المملكة".

وأضاف التحالف، وفقاً لقناة الإخبارية السعودية الرسمية، ‏أن "الطائرات المسيرة، كانت متجهة إلى مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط".

‏وأوضح التحالف أن الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي "تعمل بصورة طبيعية وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين".

‏وتابع التحالف "نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف أعلن، الأربعاء، تعرّض مطار أبها الدولي في السعودية إلى "عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة الحوثي، التي أقرت بمسؤوليتها.

وقالت إن المقذوف عبارة عن "صاروخ كروز"، قبل أن تعلن هيئة الطيران المدني السعودية أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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