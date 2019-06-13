قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان.

وأضاف أن "التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات".

وأشار بومبيو إلى أنّه وجّه مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة بإثارة مسألة إيران أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن " هجمات إيران التي لا مبرر لها جزء من حملة لتصعيد التوتر"، مضيفاً أن "ان تعمل على تعطيل حركة النفط عبر مضيق هرمز".

في الوقت ذاته، أكد بومبيو أنّ بلاده ما زالت تريد أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات "عندما يحين الوقت لذلك".

وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان.

وأعلنت وزارة التجارة اليابانية، أن ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم بالقرب من مضيق هرمز، "كانتا تحملان شحنات تتعلق باليابان".