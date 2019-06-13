سياسة
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قالن: الدولة الإرهابية على الحدود التركية-السورية صارت خارج الاحتمالات
أوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية أن النظام السوري يحاول استفزاز أنقرة بهجماته على مناطق خفض التصعيد، ساعياً للسطيرة على مساحات في المنطقة.
قالن: الدولة الإرهابية على الحدود التركية-السورية صارت خارج الاحتمالات
قالن دعا المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري لوقف القصف المستمر في مناطق خفض التصعيد / AA
13 يونيو 2019

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الخميس، إن الرئاسة التركية أجرت اتصالات مع روسيا بخصوص إنهاء النظام السوري هجماته التي يسعى من خلالها إلى استفزاز أنقرة عمداً والسيطرة على مساحات في المنطقة.

ودعا قالن الذي عقد مؤتمراً صحفياً عقب اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري لوقف القصف المستمر في إدلب وتل رفعت والمناطق الممتدة على الحدود التركية.

وأكد قالن على أن الوجود التركي في المناطق الحدودية سيتواصل طالما استمرت التهديدات، قائلاُ إن ما يسمى دولة تنظيم PKK الإرهابي التي كان يراد إقامتها على الحدود السورية التركية، أصبحت خارج حدود الاحتمال.

وصرّح "بفضل القيادة الحكيمة للرئيس أردوغان أصبحت دولة PKK التي كان يراد إقامتها على الحدود السورية التركية خارج حدود الاحتمال".

وأعلن قالن أنه أجرى في وقت سابق الخميس، اتصالاً مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بحثا فيه رسالة وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، التي وجهها الأخير إلى تركيا قبل أيام.

وأعرب متحدث الرئاسة التركية عن أمله بأن تتخلى الولايات المتحدة عن موقفها الذي سيضر بالعلاقات الثنائية بشكل دائم بذريعة شراء تركيا لمنظومة S-400.

وأضاف قالن أن بلاده تواصلت مع روسيا بخصوص إنهاء النظام السوري هجماته التي يسعى من خلالها إلى استفزاز أنقرة عمدا والسيطرة على مساحات في المنطقة.

وفيما يخص التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، أشار قالن إلى أن منطقة شرق المتوسط تتمتع بأهمية استراتيجية، مؤكداً أن حقوق المواطن القبرصي التركي تحت ضمانة الحكومة التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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