أهم الأحداث:

ردود فعل دولية وعربية واسعة ضد الهجوم الذي استهدف ناقلتَي نفط في خليج عُمان، ومنظمة التحرير الفلسطينية تجدد دعوتها لمقاطعة ورشة المنامة.

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قلق دولي وسط غموض حول الحقائق بعد استهداف ناقلتَي نفط في خليج عُمان

وتضاربت الأنباء بشأن سبب الحريق الذي شب في ناقلتي نفط بخليج عُمان، فبينما ذكرت صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن ومقرها العاصمة النرويجية أوسلو، عن مصادر لم تحددها، أن الناقلتين تعرضتا لـ "هجوم بطوربيد" قبالة ساحل الفجيرة بالإمارات، تحدثت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن تعرض ناقلتي نفط أجنبيتين لحادثي حريق. [الأناضول]

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه، إن عبوة لم تنفجر، يعتقد أنها لغم لاصق، رصدت على جانب إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان. فيما طلبت واشنطن عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي ليلة الخميس، لبحث الهجوم. [رويترز]

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان. [TRTعربي]

منظمة التحرير الفلسطينية تجدد دعوتها لمقاطعة ورشة المنامة

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، الدول العربية وجميع الأطراف التي تلقت دعوة لحضور ورشة المنامة الاقتصادية المقرر عقدها في نهاية يونيو/حزيران الجاري في البحرين، إلى عدم الاستجابة للحضور. [TRT عربي]

وشددت اللجنة التنفيذية على أنها لم تفوض أي جهة للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، وعليه فإن نتائج هذه الورشة تعتبر لاغية وباطلة ولن تخلق حقاً ولن تنشئ التزاماً. [وكالة الأنباء الفلسطينية]