بحثت مستشارة الرئاسة التركية غولنور آيبت مع منسق وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب ناثان سالز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء بينهما في العاصمة أنقرة، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأشار البيان إلى أنه تم في اللقاء تأكيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، كما جرى بحث التطورات الإقليمية.

وأضاف البيان أن اللقاء شدد بشكل واضح على أولويات الأمن القومي لتركيا، وعزم البلدين على المكافحة المشتركة ضد العناصر الإرهابية كافة بما فيها داعش، وPKK وYPG، وPYD.