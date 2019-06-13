سياسة
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أنقرة وواشنطن تبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
أكدت أنقرة وواشنطن على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال لقاء مستشارة الرئاسة التركية كولنور آيبت مع منسق وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب ناثان سالز في العاصمة التركية.
أنقرة وواشنطن تبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
اللقاء عقد في أنقرة وبحث التطورات الإقليمية في المنطقة / AA
13 يونيو 2019

بحثت مستشارة الرئاسة التركية غولنور آيبت مع منسق وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب ناثان سالز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء بينهما في العاصمة أنقرة، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأشار البيان إلى أنه تم في اللقاء تأكيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، كما جرى بحث التطورات الإقليمية.

وأضاف البيان أن اللقاء شدد بشكل واضح على أولويات الأمن القومي لتركيا، وعزم البلدين على المكافحة المشتركة ضد العناصر الإرهابية كافة بما فيها داعش، وPKK وYPG، وPYD.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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