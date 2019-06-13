سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تعرب عن انزعاجها من رسالة وزير الدفاع الأمريكي حول منظومة S-400
رفض وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مار ورد في الرسالة التي وجهها وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة إلى تركيا، والتي تركزت حول موضوع شراء أنقرة منظومة S-400 الروسية.
تركيا تعرب عن انزعاجها من رسالة وزير الدفاع الأمريكي حول منظومة S-400
 وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تباحث مع نظيره الأمريكي موضوع رسالة S-400 الروسية / AA
13 يونيو 2019

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن انزعاجه من الأسلوب والنهج الذي لا يتماشى مع روح التحالف الوارد في الرسالة التي تلقاها من وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أقار وشاناهان، الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وقال البيان "أعرب أقار عن انزعاجه من الأسلوب والنهج الذي لا يتماشى مع روح التحالف الوارد في الرسالة التي بعثها الوزير الأمريكي".

وأكد البيان أن الاتصال شهد طرح الآراء والطلبات المتبادلة في مواضيع التعاون الدفاعي والأمني الثنائي بين الولايات المتحدة وتركيا بما فيها مقاتلات F-35.

وأوضح أن الوزيرين اتفقا على عقد لقاء خلال اجتماع وزراء حلف شمال الأطلسي "ناتو" المزمع عقده في بروكسل البلجيكية وذلك في إطار مواصلة الحوار.

والجمعة، أوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان أن شاناهان أعرب، في رسالته إلى أقار، عن تطلعه لإيجاد حل للمشاكل الحالية بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية والحفاظ على التعاون الأمني الشامل بين البلدين.

وفي اليوم ذاته، قال شاناهان إنه أبلغ أقار اتخاذ بلاده سلسلة من الخطوات فيما يتعلق بمشاركة تركيا في برنامج المقاتلات F-35 حسب خبر نشرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية.

ووفقاً للخبر، فإن شاناهان بعث برسالة إلى نظيره التركي، أبلغه من خلالها بقرار الولايات المتحدة اتخاذ سلسلة من الخطوات، اعتبارًا من 31 يوليو/تموز المقبل، تتعلق بمشاركة تركيا في برنامج المقاتلات F-35 بما في ذلك تعليق تدريب الطيارين الأتراك.

وقررت أنقرة في 2017، شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة، وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية، ستشكّل خطراً على أنظمة "الناتو"، وهو ما تنفيه أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
منتِج وثائقي يتهم "BBC" بمحاولة إسكات فريقه بعد رفض بث فيلم عن الأطباء في غزة
سوريا.. اندلاع حريق قرب قصر الشعب في دمشق والدفاع المدني يتدخل
رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.. هل يمهّد الطريق لتعافي الاقتصاد المنهك؟
جيش الاحتلال يعترف بمقتل 31 عسكرياً بـ"نيران صديقة" في الحرب البرية على غزة
الاحتلال يواصل استهداف منتظري المساعدات في غزة.. وبوريل: مرتزقة أمريكيون قتلوا 550 فلسطينياً في شهر
روبيو يبحث مع وزير الخارجية السوري مراجعة قوائم الإرهاب ويؤكد استمرار العقوبات على الأسد وأتباعه
تخفيضات بقيمة 4.5 تريليون.. الكونغرس الأمريكي يوافق نهائياً على قانون ترمب للضرائب
الحوثي: تهديدات إسرائيل تزيدنا عزماً على مواصلة الرد حتى وقف الإبادة في غزة
حماس تعلن بحث مقترح وقف إطلاق النار المقدّم من الوسطاء مع الفصائل الفلسطينية
رمز لوحدة البلاد ونهضتها.. الرئاسة السورية تطلق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية
القسام وسرايا القدس تعلنان تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في غزة
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 57 ألفاً و130.. وموظفو مساعدات يطلقون النار على الجوعى
بفعل الرسوم الجمركية.. العجز التجاري الأمريكي يرتفع إلى 71.5 مليار دولار في مايو
بوتين لترمب: لن نتخلى عن تحقيق أهدافنا في أوكرانيا وندعو لتسوية نزاعات الشرق الأوسط دبلوماسياً
لبنان.. مقتل شخص وإصابة 3 جراء قصف الاحتلال سيارة جنوبي بيروت
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us