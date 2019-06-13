سياسة
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إجازة العيد في تركيا شهدت تنقّل 13 مليون مسافر جواً وبراً
أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي، جاهد تورهان، أن 6.4 ملايين شخص سافروا خلال إجازة عيد الفطر عبر المطارات، و3.2 مليون عبر الحافلات، و3.8 مليون عبر القطارات. منهم مليون و776 ألفاً و965 سافروا عبر مطار إسطنبول.
إجازة العيد في تركيا شهدت تنقّل 13 مليون مسافر جواً وبراً
أكثر مليون و776 ألفاً سافروا عبر مطار إسطنبول / AA
13 يونيو 2019

أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي، جاهد تورهان، أن 6.4 ملايين شخص سافروا خلال إجازة عيد الفطر عبر المطارات، و3.2 مليون عبر الحافلات، و3.8 مليون عبر القطارات.

وقال تورهان، إن عدد مسافري الخطوط الجوية الداخلية بلغ مليونين و891 ألفاً و271، ومسافري الخطوط الخارجية 3 ملايين و512 ألف و714 خلال إجازة العيد (9 أيام).

وأشار إلى أن إجمالي الرحلات الجوية في المطارات التركية خلال الإجازة بلغ 45 ألفاً و132 رحلة، بينها 21 ألفاً و610 داخلية، و23 ألفاً و522 خارجية.

وبيّن الوزير التركي أن عدد مسافري مطار إسطنبول خلال الفترة المذكورة بلغ مليوناً و776 ألفاً و965 مسافراً.

وفيما يتعلق بالحافلات، قال تورهان إن عدد المسافرين بلغ 3 ملايين و234 ألفاً و457 وعدد الرحلات 109 آلاف و475 رحلة.

أمّا السكك الحديدية، فبلغ عدد مسافريها، بحسب تورهان، 3 ملايين و750 ألفاً عبر 6 آلاف رحلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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