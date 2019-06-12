سياسة
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أردوغان: الحصول على منظومة S-400 من حقنا والصفقة تمّت بالفعل
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلده أتمت بالفعل شراء منظومة S-400 الروسية للدفاع الصاروخي، مضيفاً أن تركيا من حقها الحصول على هذا النظام الدفاعي.
أردوغان: الحصول على منظومة S-400 من حقنا والصفقة تمّت بالفعل
أردوغان يقول إن صفقة منظومة S-400 الروسية للدفاع الصاروخي تمت بالفعل / AA
12 يونيو 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن صفقة منظومة S-400 الصاروخية تمت بالفعل.

وأوضح الرئيس التركي، في كلمة له خلال اجتماعه مع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن بلاده "أتمت شراء منظومة S-400 الروسية"، مؤكداً أن تركيا من حقها الحصول على هذا النظام الدفاعي.

وأضاف "أقول إننا حصلنا على منظومة S-400 واشتريناها بالفعل، ولا أقول إننا سوف نشتريتها، ومن حقنا الحصول على هذا النظام الدفاعي".

وفي ما يتعلق بطائرات F-35، قال أردوغان إن تركيا ليست مجرد مشترٍ لهذه الطائرات، بل شريكة في تصنيعها أيضاً.

وتابع "سألتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اليابان نهاية يونيو/حزيران الجاري، وسنبحث بشكل متبادل هذه المواضيع".

في سياق آخر، أشار أردوغان إلى أن تركيا تتعرض لحملة اقتصادية ضدها، مضيفاً أنها ستنجح في التصدي لهذه الحملة وإفشالها.

وتحدث الرئيس التركي عن دور بلاده في الحرب على التنظيمات الإرهابية، وأكّد أن تركيا لن تسمح لهذه التنظيمات "بتشكيل ممرات إرهابية على حدودنا، وسوف نقوم بعمليات شرق الفرات بين ليلة وضحاها دون أن نخبر أحداً من أجل استهداف هذه التنظيمات".

وأردف "سنحطم الممر الإرهابي على طول حدودنا مع سوريا شرق الفرات كما حطمناه على حدودنا مع شمال العراق وعلى الخط الواصل بين جرابلس وعفرين".

واتهم أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية "بدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وإرسال آلاف الشاحنات التي تحمل السلاح لهذه التنظيمات".

مصدر:TRT عربي
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