سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جنوبي قطاع غزة
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، منطقة زراعية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، دون الإعلان عن وجود إصابات. وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مقتضب أن طائرته هاجمت نفقاً يتبع حركة حماس، جنوبي القطاع.
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جنوبي قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة / AA
13 يونيو 2019

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، غارة على منطقة زراعية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، دون الإعلان عن وجود إصابات.

وأفاد شهود عيان، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفاً يقع في منطقة زراعية، في مدينة رفح، دون أن تتضح ماهيته. ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مقتضب، نشره على صفحته في تويتر، إن طائرته هاجمت نفقاً يتبع حركة حماس، جنوبي القطاع.

وأضاف الجيش "هاجمت الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الإسرائيلي بنية تحت الأرض في مجمع عسكري تابع لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة". وذكر أن الغارة تأتي رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن، فجر الخميس، أن نظام القبة الحديدية، المضاد للصواريخ، اعترض قذيفة أُطلقت من قطاع غزة نحو جنوبي إسرائيل.

ولم تعلن أي جهة في قطاع غزة، مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

ومساء الأربعاء، قررت إسرائيل، فرض حصار بحري شامل على القطاع يستمر "حتى إشعار آخر"، رداً على ما قال إنه "استمرار إطلاق البالونات الحارقة"، حسب بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

مصدر:AA
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