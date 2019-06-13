سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 13 يونيو/حزيران 2019
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خلاصات من TRT عربي: 13 يونيو/حزيران 2019
أردوغان يؤكد: حصلنا على منظومة S-400 واشتريناها بالفعل / AA
13 يونيو 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن صفقة منظومة S-400 تمّت بالفعل، ومصدر بالمجلس العسكري السوداني يكشف إحباط محاولة انقلابية.

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    أردوغان: الحصول على منظومة S-400 من حقنا والصفقة تمّت بالفعل

      قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن صفقة منظومة S-400 الصاروخية تمت بالفعل. وأوضح أردوغان، في كلمة له خلال اجتماعه مع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن بلاده "أتمت شراء منظومة S-400 الروسية"، مؤكداً أن تركيا من حقها الحصول على هذا النظام الدفاعي. [TRT عربي]

      وأضاف الرئيس التركي "أقول إننا حصلنا على منظومة S-400 واشتريناها بالفعل، ولا أقول إننا سوف نشتريتها، ومن حقنا الحصول على هذا النظام الدفاعي". وفيما يتعلق بطائرات F-35، قال أردوغان إن تركيا ليست مجرد مشترٍ لهذه الطائرات، بل شريكة في تصنيعها أيضاً. [TRT عربي]

      مصدر بالمجلس العسكري السوداني يكشف إحباط محاولة انقلابية

      قال مصدر بالمجلس العسكري السوداني إنه تم إحباط محاولة انقلابية شارك فيها نحو 70 ضابطاً يوم السبت الماضي. والبحث لا يزال جارياً عن 3 ضباط شاركوا في المحاولة، وأوضح المصدر أن المحاولة لم تجد الدعم والمساندة من الحاميات العسكرية في ولايات البلاد المختلفة. [TRT عربي]

      وصرح المصدر العسكري بأن الضباط الثلاثة فروا إلى جهة غير معلومة، وجارٍ البحث عنهم للتحقيق معهم، وأنه جرى اعتقال 4 ضباط في الخدمة وهم موجودون حالياً داخل مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم. [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي
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