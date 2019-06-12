سياسة
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مصدر بالمجلس العسكري السوداني يكشف إحباط محاولة انقلابية
قال مصدر بالمجلس العسكري السوداني إنه تم إحباط محاولة انقلابية شارك فيها نحو 70 ضابطاً يوم السبت الماضي. وأضاف أن البحث لا يزال جارياً عن 3 ضباط شاركوا في المحاولة.
مصدر بالمجلس العسكري السوداني يكشف إحباط محاولة انقلابية
مصدر بالمجلس العسكري: أكثر من 70 ضابطاً شاركوا في محاولة الانقلاب / AA
12 يونيو 2019

كشف مصدر بالمجلس العسكري السوداني، الأربعاء، أنه تم إحباط "محاولة انقلابية شارك فيها أكثر من 70 ضابطاً بالخدمة وعلى المعاش، يحملون رتبة لواء وعميد وعقيد".

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأناضول إن "المحاولة الانقلابية التي تم إحباطها وقعت السبت الماضي".

ولم تصدر أي إفادة رسمية من المجلس بخصوص ما ذكره المصدر، كما لم يتسنَّ التأكد مما ذكره من مصدر مستقل.

وأضاف أن "المجموعة الانقلابية تضم عدداً صغيراً من الضباط الإسلاميين"، دون مزيد من التوضيح حول هذا الأمر.

وتابع "3 ضباط على المعاش شاركوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة فروا إلى جهة غير معلومة، وجارٍ البحث عنهم للتحقيق معهم".

وأوضح أن "المحاولة الانقلابية لم تجد الدعم والمساندة من الحاميات العسكرية في ولايات البلاد المختلفة"، دون أن يشير إلى حجمها أو طريقتها التي كانت مرسومة وكيف تم كشفها وإفشالها وفق قوله.

وقال إنه "جرى اعتقال 4 ضباط في الخدمة من الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية وهم موجودون حالياً داخل مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم"، دون توضيح مصير بقية المتورطين في "المحاولة الانقلابية" التي تحدث عنها.

وعزل الجيش السوداني، في 11 أبريل/نيسان الجاري، عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه في عامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة، التي رفضت الفترة الانتقالية ودعت إلى الاستمرار بالاعتصمات إلى حين تسليم السلطة للمدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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