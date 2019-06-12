أصدرت محكمة عسكرية مصرية، الأربعاء، أحكاماً قضائية بحق 296 متهماً يصل بعضها إلى المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاولة اغتيال السيسي".

وحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية "فقد قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بطرة، اليوم في القضية ذاتها بالسجن المؤبد بحق 32 متهماً، والسجن 15 عاماً بحق 29 متهماً، والسجن 10 سنوات بحق 36 متهماً، والسجن 7 سنوات بحق متهم وحيد".

كما قضت بالسجن 5 سنوات بحق 81 مداناً، والسجن 3 سنوات بحق 117 متهماً، وبراءة متهمَين اثنين لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وانقضاء الدعوى بحق متهم لوفاته، وعدم الاختصاص بحق متهم رابع.

وكانت النيابة العسكرية وجهت تهماً عدة إلى المتهمين، وهي التخطيط لاستهداف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واغتياله مرتين، إحداهما عندما كان بصحبة الأمير محمد بن نايف داخل الحرم المكي أثناء أداء العمرة في أغسطس/آب 2014، والثانية خلال تواجده بالقاهرة.

فضلاً عن تكوين خلايا إرهابية قامت بـ18 عملية إرهابية أغلبها وقع في سيناء المصرية شمال شرقي البلاد، وفق المزاعم.

وحسب وكالة الأناضول، صرح مصدر قانوني بأنها تعد أحكاماً ابتدائية ويمكن الطعن عليها أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوماً بعد تصديق وزير الدفاع المصري عليها.

ومطلع فبراير/شباط الماضي قررت المحكمة ذاتها إحالة 8 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية برمتها، لكنها عدلت عن حكم الإعدام لعدم كفاية الأدلة، واكتفت بعقوبة السجن المؤبد.

وكانت النيابة العامة أحالت أوراق القضية إلى القضاء العسكري بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والتي يحاكم فيها 300 متهم.

ووجهت هيئات أممية انتقادات عدة للسلطات المصرية بسبب أحكام الإعدام، وشككت في نزاهة القضاء ومجرى التحقيق والمسار القانوني الذي تم اتباعه.