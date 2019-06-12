سياسة
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البنك المركزي التركي يُبقي أسعار الفائدة عند 24%
أبقى البنك المركزي التركي، بعد اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية، على سعر الفائدة ثابتاً عند 24% على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع، مشيراً إلى أن المعطيات الصادرة في الفترة الأخيرة تظهر توازن الاقتصاد التركي.
البنك المركزي التركي يُبقي أسعار الفائدة عند 24%
البنك المركزي أكّد على دعم تطورات الطلب المحلي / AA
12 يونيو 2019

أعلن البنك المركزي التركي، الأربعاء، إبقاء معدل الفائدة عند 24%، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

جاء ذلك في بيان صدر، الأربعاء، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، في العاصمة أنقرة.

وأشار البيان إلى أن المعطيات الصادرة في الفترة الأخيرة تظهر استمرار التوازن في الاقتصاد التركي.

وأوضح أن الطلب الخارجي حافظ على قوته نسبياً إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي بتأثير التشديد في الأوضاع المالية، متوقعاً استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري.

وقرر المركزي التركي الحفاظ على الموقف المالي المشدد، بهدف تسريع التراجع في التضخم والحد من المخاطر المتعلقة بسلوك التسعير.

وأكد أنه سيواصل استخدم جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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